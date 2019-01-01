في مانشستر يونايتد - اللاعبون الإسبان يشعرون بالاضطهاد

هل يتعمد فريق مانشستر يونايتد التقليل من اللاعبين غير الإنجليز؟

يشعر اللاعبون الإسبان واللاتينيون في مانشستر يونايتد بعدم التقدير والاهتمام من إدارة الفريق مما قد يدفعهم لمغادرة مسرح الأحلام في الفترة المقبلة.

الإسباني أندير هيريرا لم يجدد عقده مع مانشستر يونايتد ويقترب من الرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن اللاعبين الإسبان يشعرون بالغضب من الاستراتيجية المتبعة داخل النادي والتي تمنح أفضلية للإنجليز على حساب اللاعبين الآخرين.

وأوضحت الصحيفة أنّ خوان ماتا وهيريرا غاضبين من عدم منحهم عقودًا جديدة كما أنّ ديفيد دي خيا لم يتفق بعد على راتبه المتوقع في العقد الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعبين اللاتينين أيضًا يواجهون الأزمة ذاتها مع مانشستر يونايتد وبالتحديد من أليكسيس سانشيز وماركوس روخو.

مباراة اليوم هي المباراة رقم 250 للوكاكو في البريميرليج 🌟



3 لاعبين بلجيكيين فقط حققوا هذا الرقم..



🇧🇪 كومباني (261)

🇧🇪 فيلايني (260

🇧🇪 لوكاكو (250) pic.twitter.com/xR0sgdkPS6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

الصحيفة أكدت أنّ هناك إحساس داخل اللاعبين الإسبان أنّ التفضيلات في مانشستر يونايتد تكون للاعبين الإنجليز على حساب البقية مثل فيل جونز ولوك شاو وكريس سمولينج وأشلي يونج، وكلهم جددوا عقدهم الموسم الحالي بالراتب الذي يرغبون فيه.

ومن المتوقع رحيل عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسهم روخو وسانشيز بجانب من لم يجدد عقده مثل هيريرا وماتا.