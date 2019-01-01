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الدوري الإنجليزي الممتاز

في مانشستر يونايتد - اللاعبون الإسبان يشعرون بالاضطهاد

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Getty Images
هل يتعمد فريق مانشستر يونايتد التقليل من اللاعبين غير الإنجليز؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يشعر اللاعبون الإسبان واللاتينيون في مانشستر يونايتد بعدم التقدير والاهتمام من إدارة الفريق مما قد يدفعهم لمغادرة مسرح الأحلام في الفترة المقبلة.

الإسباني أندير هيريرا لم يجدد عقده مع مانشستر يونايتد ويقترب من الرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن اللاعبين الإسبان يشعرون بالغضب من الاستراتيجية المتبعة داخل النادي والتي تمنح أفضلية للإنجليز على حساب اللاعبين الآخرين.

وأوضحت الصحيفة أنّ خوان ماتا وهيريرا غاضبين من عدم منحهم عقودًا جديدة كما أنّ ديفيد دي خيا لم يتفق بعد على راتبه المتوقع في العقد الجديد.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعبين اللاتينين أيضًا يواجهون الأزمة ذاتها مع مانشستر يونايتد وبالتحديد من أليكسيس سانشيز وماركوس روخو.

الصحيفة أكدت أنّ هناك إحساس داخل اللاعبين الإسبان أنّ التفضيلات في مانشستر يونايتد تكون للاعبين الإنجليز على حساب البقية مثل فيل جونز ولوك شاو وكريس سمولينج وأشلي يونج، وكلهم جددوا عقدهم الموسم الحالي بالراتب الذي يرغبون فيه.

ومن المتوقع رحيل عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسهم روخو وسانشيز بجانب من لم يجدد عقده مثل هيريرا وماتا.

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