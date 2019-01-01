في ليلة من ليالي التألق النادرة.. بنزيما يقدم مباراة مثالية حتى على مستوى التمريرات

كريم بنزيما يتجاوز الـ 92% على مستوى نسبة التمريرات الناجحة ويسجل هدفين في مباراة مميزة لمهاجم ريال مدريد الأول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد إلى تحقيق انتصار هام على حساب مضيفه إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

ونجح بنزيما في تسجيل هدفين من أهداف ريال مدريد الأربعة، كما صنع هدفًا لجاريث بيل بعد مراوغة رائعة لمدافعي إسبانيول داخل منطقة الجزاء.

ولم تتوقف أرقام بنزيما عند التسجيل والصناعة فقط، حيث قدم مباراة مثالية على مستوى التحركات وبناء اللعب والمشاركة في صناعته.

ووصلت تمريرات كريم بنزيما إلى 58 تمريرة، نجح في القيام بـ 54 تمريرة صحيحة من خلالهم، ليتمكن من تقديم رقم لم يسبق له تقديمه هذا الموسم.

ورفع بنزيما حصيلة أهدافه في بطولة الدوري هذا الموسم إلى 11 هدفًا، ليتصدر هدافي الفريق الملكي على مستوى الدوري الإسباني.

يذكر أن كريم بنزيما كان قد تعرض للكثير من الانتقادات خلال بدايات الموسم الحالي، وذلك بعد بداية موسم رائعة وتراجع مفاجئ في أدائه بعدها.