في ليلة معادلة صلاح لدروجبا .. ليفربول يكتسح واتفورد

ليفربول يفتتح الجولة بفوز عريض على واتفورد

بخطى واثقة وغزارة تهديفية، حقق ليفربول فوزًا عريضًا على مضيفه واتفورد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "فيكارج رود"، لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

اللقاء شهد خمسة أهداف موقعة باسم ساديو ماني وروبيرت فيرمينو ومحمد صلاح، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشيء.

افتتح الضيوف اللقاء سريعًا في الدقيقة 9 بأقدام ساديو ماني الذي أنهى الكرة بطريقة رائعة في الشباك سبقتها صناعة ولا أروع من جانب النجم المصري محمد صلاح.

وبهذا الهدف أصبح النجم السنغالي ثالث أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بعد ديدييه دروجبا ومحمد صلاح برصيد 100 هدف.

🇨🇮 Didier Drogba

🇪🇬 Mohamed Salah

🇸🇳 Sadio Mane



Sadio Mane becomes the third African player to score 100 Premier League goals! 🔥 pic.twitter.com/wkTpwMrdSN — Goal (@goal) October 16, 2021

وقبل نهاية الشوط الأول، حرص الضيوف على مضاعفة النتيجة ليسجل فيرمينو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 37.

فيرمينو عاد من جديد في بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 ليسجل الهدف الثالث للريدز والثاني الشخصي له في وسط سيطرة تامة للريدز.

أبى صلاح أن يخرج دون توقيع خاص له ليسجل الهدف الرابع بنفس الطريقة الرائعة التي سجل بها أمام مانشستر سيتي في الجولة السابقة قبل التوقف الدولي، ليضرب رقمًا شخصيًا جديدًا هذا الموسم ويسجل في 8 مباريات متتالية بقميص الريدز.

أجمل هدف في مباريات اليوم حجزه محمد صلاح ⚽️😍pic.twitter.com/EaKSrQdEey — جول مصر (@goaleg) October 16, 2021

صلاح كتب سطر آخر في تاريخه الخاص بهذا الهدف وعادل أهداف ديدييه دروجبا كأكثر لاعب أفريقي تسجيلًا للأهداف برصيد 104 أهداف.

محمد صلاح هو أول لاعب يساهم بشكل مباشر في 🔟 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 👇



⚽️ 6 أهداف

🅰️ 4 تمريرات حاسمة



الأفضل في البريميرليج هذا الموسم؟ 🤩 pic.twitter.com/hhahYRyokw — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 16, 2021

وبهذه النتيجة تربع ليفربول مؤقتًا في صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة في انتظار باقي مباريات الجولة.

بينما توقف رصيد واتفورد عند النقطة 7 في أول مباراة لكلاوديو رانييري في المركز الـ 15 لجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.