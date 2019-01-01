في ليلة تألق تافاريس – الأهلي يقسو على أحد بخماسية

تفاريس يتلألأ ويحقق رقماً قياسيا مع الراقي في الدوري السعودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

سحق الأهلي، نظيره أحد بخمسة اهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة تألق لاعب الأهلي دجانيني تافاريس، وتسجيله خماسية الراقي، ليحقق رقماً قياسيا في تاريخ الدوري، بكونه أول لاعب يسجل أكثر من 4 أهداف في مباراة واحدة.

الأهلي أنهي الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة، بتوقيع المهاجم صاحب الـ 27 عاماً، في الدقائق 7، 15، 33.

وفي مطلع الشوط الثاني، سجل صقر عطيف هدف حفظ ماء الوجه للضيوف، قبل أن يرد عليه تفاريس بهدفين في الدقائق 65، 80، لتنتهي المباراة بفوز الراقي بخمسة أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة الـ 27 في المركز الرابع، وبفارق خمس نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد أحد عند النقطة السادسة في المركز الأخير.