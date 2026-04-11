في غضون دقيقتين، انزعج المشاهدون لمباراة هيراكليس وأياكس بشكل جماعي من نفس الأمر

أثارت المباراة بين هيراكليس ألميلو وأياكس غضب المشاهدين بعد دقائق قليلة من انطلاقها. وتدفقت الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القمصان المختارة، التي يرى الكثيرون أنه من الصعب التمييز بينها على شاشة التلفزيون.

الرأي السائد بين المشجعين والمشاهدين المحايدين واضح: اختيار القمصان يسبب الارتباك. ويُعتبر الجمع بين قميص هيراكليس الأسود والأبيض في الغالب وقميص أياكس الثالث ذي اللون الكريمي اختيارًا غير موفق.

"وفقًا للاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB)، لم يكن القميص الأزرق الخاص بأياكس يتباين بشكل كافٍ مع الزي الأبيض والأسود الخاص بهيراكليس"، كما أوضحت جمعية مشجعي أياكس لايف على X، لتضيف بسخرية: "لحسن الحظ، يمكن تمييز لون القميص الثالث بسهولة!"

على X، يعبر المشاهدون بشكل جماعي عن إحباطهم. هكذا يكتب ماريس: "كان بإمكانهم ارتداء قمصان أخرى."

كما لم يفهم آخرون هذا الاختيار: "من فكر في هذا؟ أبيض وأبيض."

ويوافقه ستيفانوفيتش الرأي ويعلق: "هذه القمصان في #HerAja تشبه بعضها البعض أكثر من اللازم."

وتعبر فيليس عن ذلك بسخرية: "مفيد، أبيض مقابل كريمي 🙄."

بينما يتعامل مشاهدون آخرون مع الأمر بروح الدعابة. يكتب Mika024: "اختيار رائع للزي." بينما يعلق تيم: "من يعاني من عمى الألوان يرى ما نراه نحن فيما يتعلق بقمصان #heraja."

وأخيرًا، يلخص Mouzzi المشكلة بعبارة موجزة: "تركيبة ألوان جيدة، لكن عليك أن تنظر جيدًا لتعرف من هو من."