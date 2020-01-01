في عز فترات تألقه .. فتح قضية ابتزاز بنزيما لفالبوينا في فرنسا

أزمة تضرب النجم الفرنسي في مقتل

طلب المدعي العام في محكمة فرساي الفرنسية إعادة فتح قضية اتهام كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، لمواطنه ماتيو فالبوينا، لاعب أولمبياكوس اليوناني، في القضية التي بدأت في الظهور عام 2015.

بنزيما اتهم بابتزاز فالبوينا بعد تصوير فيلم جنسي له مما أدى إلى حرمان نجم ريال مدريد من تمثيل المنتخب الفرنسي منذ حينها حتى الآن.

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ورغم إغلاق القضية، إلا أنّ صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أنّ المدعي العام طلب إعادة فتحها مجددًا والتي تطول بنزيما و4 آخرين منهم المهاجم السابق لمنتخب فرنسا جبريل سيسيه.

وكانت القضية قد حُفظت في سبتمبر الماضي بعد محاولات دفاع بنزيما إسقاط التهمة، وتم رفض الطعن وحفظ القضية على أن يتم فتحها في أي وقت ممكن.

وبعد مراجعة المدعي العام للقضية في فبراير الماضي طلب إعادة فتح التحقيق مع اللاعب مما قد يجعله عرضه للإدانة.

جاء الخبر في الوقت الذي يقدم فيه بنزيما أفضل مستوياته مع النادي الملكي منذ فترة طويلة، إذ قاد ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني والتفوق على برشلونة وإمكانية حصد اللقب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.