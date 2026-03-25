يتخذ الجدل الدائر حول أي فريق من فريقي مانشستر يستحق لقب بطل كرة القدم الإنجليزية منعطفاً مستقبلياً، في الوقت الذي يقيّم فيه المحللون التغيرات في ميزان القوى داخل المدينة.

مع استمرار التنافس المحلي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في السيطرة على عناوين الأخبار، تجاوزت المحادثة مجرد التاريخ لتركز على النجاح الملموس الذي تحقق في العصر الحديث. تركز المناقشة على مشهد افتراضي ولكنه وشيك، حيث تبدأ الهيمنة المستمرة للنصف الأزرق من مانشستر في التفوق على النسب التاريخي للنصف الأحمر.

بمقارنة عدد الألقاب التي حصدها كل من الناديين مؤخرًا والجوائز الفردية التي حصل عليها لاعبو كل منهما، يبحث المتحدثون في المعايير التي تحدد ماهية "النادي الكبير". من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى هيبة جائزة الكرة الذهبية، يسلط النقاش الضوء على تمسك مشجعي مانشستر يونايتد بأمجاد الماضي بينما يواصل مانشستر سيتي جمع الألقاب. ويُعد هذا الحوار تذكيرًا صارخًا بمدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها هرمية كرة القدم عندما يلتقي الاستثمار المستمر بالأداء المتسق على أرض الملعب.

يعلن برادز أن مانشستر سيتي سيصبح رسمياً في عام 2026 ناديًا أكبر من مانشستر يونايتد. ورداً على أحد مستخدمي NayeemUTD الذي سلط الضوء على نجاحات النادي في الماضي، أشار إلى أن سجل سيتي على مدار السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية يتفوق على سجل مانشستر يونايتد من حيث ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى جوائز الكرة الذهبية.

"في عام 2026، سيصبح مانشستر سيتي رسميًا ناديًا أكبر من مانشستر يونايتد"، هكذا بدأ المذيع حديثه.

انتقل نايم مباشرة إلى وضع الهجوم، متفاخراً بمجموعة ألقاب يونايتد. "دوري أبطال أوروبا؟ ألقاب الدوري، من حصل على أكثر؟ 20 لقباً مقابل كم؟"

لم يتراجع برادز، بل شكك في مكانة مانشستر يونايتد الحالية التي تشهد تراجعاً: "نحن في عام 2026. ماذا حققتم يا رفاق خلال السنوات العشر الماضية؟ خلال السنوات الخمس عشرة الماضية؟"

"في آخر 15 عامًا فزنا بدوري الدرجة الأولى"، يجيب نايم، لكن برادز يرد عليه سريعًا: "واو، لقد حصلنا على ثمانية (ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز)."

بعد ذلك، انتقل النقاش إلى الجوائز الفردية. "عندما تقول الأكبر، فما الذي تتحدث عنه بالضبط؟" يسأل برادز.

"نحن نتحدث عن جوائز الكرة الذهبية، نحن نتحدث عن الألقاب"، أجاب نايم.

"من فاز بجائزة الكرة الذهبية الأخيرة؟" رد برادز بسرعة متباهياً بأن رودري هو آخر لاعب فاز بجائزة الكرة الذهبية بين ناديي مانشستر.

مع حلول عام 2026، تضيق الفجوة الإحصائية بين العملاقين، ويظل هذا هو محور اهتمام المشجعين والمحللين على حد سواء. ويبقى أن نرى ما إذا كان مانشستر يونايتد سيستعيد مكانته من خلال عودة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أم أن سعي مانشستر سيتي الحثيث وراء الألقاب سيعزز مكانته كملك جديد للشمال.