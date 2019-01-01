في صقلية - لاعب يترك مباراة في طائرة هليكوبتر

الأمور في صقلية مختلفة تمامًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

شهدت أحد المباريات في إيطاليا، موقف جديد، للإيطالي إيجناسيو باربالو، وواحدة من أغرب المواقف الممكنة.

اللاعب البالغ 55 عامًا، كان معروفًا في كاتانيا بفضل مزاحه وفيديوهاته واستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يخوض مباراته الأخيرة.

حيث قام بركوب طائرة هليكوبتر لملعب المباراة وترك المعب في ظروف غامضة.

وفي مباراة لبطولة لفئة الثالثة الإيطالية، بين نيبوردي وسيتا دي فياجراندي، هبط طائرة في أرضية الملعب للقبض على اللاعب بمساعدة رجل مُغطى الرأس.

بالطبع أثار الأمر الفضول، لكنها كانت واحده من مزاح اللاعب، ليؤثر الأمر على النادي الذي أصدر قرار بعدم اعتماد حتى الـ31 من مايو 2019، بسبب إفساد المباراة وترك طائرة للنزول لأرضية الملعب وكذلك تهديد حياة اللاعبين.

كما تم إيقاف إيجناسيو حتى الثلاثين من يونيو 2019، بالخروج من أرضية الملعب بدون إخبار الحكم، وبطريقة غير مشروعة.