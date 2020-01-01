في زمن كورونا .. حلاقة الشعر تساوي غرامة مالية

قرار صارم..

فرضت رابطة الدوري الألماني عقوبة مالية على جادون سانشو ومارتن أكانجي، ثنائي بوروسيا دورتموند، بسبب انتهاكهما قواعد النظافة بعد ظهورهما وهما يُصففان شعرهما مع أحد الحلاقين.

وانتشرت صورة الثنائي رفقة أحد الحلاقين وهما يقصان شعرهما ما أثار ضجة كبيرة باعتبار أن الأمر ممنوع حاليًا إلا وفق ضوابط معينة لضمان سلامة الجميع وعدم انتقال عدوى فيروس كورونا للرياضيين.

كان ينبغي أن يظهر الثنائي بكمامات على الأقل، وهو ما لم يحدث، ما جعل الأمر يُنظر فيه من قبل الرابطة ويتم فرض غرامة مالية عليهما مع إصدار بيان تفصيلي بحيثيات القرار.

المزيد من الفرق

الرابطة كتبت "من الواضح أن اللاعبين قد انتهكا معايير النظافة العامة وحماية العدوى بالإضافة إلى المفهوم الطبي التنظيمي للطب الرياضي لفريق عمليات رابطة البوندسليجا من خلال تصفيفهما لشعرهما".

وتابع البيان "ليس هناك أي شك في أنه يتعين على لاعبي كرة القدم المحترفين قص شعرهم، ولكن يجب أن يحدث ذلك وفقًا للمفهوم الطبي التنظيمي المتبع. يحق للاعبين أن يتقدموا بشكوى ضد القرار في غضون 5 أيام".

التقارير من الصحف الألمانية أشارت إلى أن سانشو وأكانجي لم يكونا الوحيدين اللذين صففا شعرهما، حيث أن هناك 4 لاعبين آخرين وهم أكسيل فيتسيل وتورجان هازارد مع آخرين لم يُعلن عنهما.

لكن الرابطة رفضت معاقبة البقية بحجة أنه لا يوجد دليل ملحوظ على قيامهم بالحلاقة بدون اتباع القواعد الصحية المطلوبة، عكس سانشو وأكانجي بوجود صورة توضح الاختراق الصارخ للبروتوكول الصارم.

يذكر أن الحلاقة كانت قبل ساعات من مباراة بادربورن الأخيرة، والتي فاز فيها دورتموند بستة أهداف مقابل هدف في مباراة سجل فيها سانشو هاتريك وشارك أكانجي على مدار الـ90 دقيقة.