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في ذكري الثلاثية - أساطير مانشستر يونايتد تسحق أساطير بايرن ميونخ بخماسية

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احتفالية في أولد ترافورد انتهت بفوز عريض لمانشستر يونايتد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

احتفل نادي مانشستر يونايتد بذكرى مررو 20 عامًا على تحقيق الثلاثية التاريخية في موسم 1998-1999 بتكرار نهائي دوري أبطال أوروبا بين أساطير الفريق وأساطير بايرن ميونخ.

الاحتفال كان في ملعب "أولد ترافورد" بحضور اللاعبين الذين شاركوا في نهائي التشامبيونزليج عام 1999 والذي أقيم في كامب نو.

ونجح أساطير مانشستر يونايتد في الفوز بخماسية نظيفة من توقيع المدرب الحالي أوليه جونار سولشار قبل أن يضيف دوايت يورك الثاني وأضاف نيكي بات الثالث قبل أن يعزز لويس ساها النتيجة وأخيرًا ديفيد بيكهام.

وتواجد الأسطورة التدريبية للشياطين الحمر، السير أليكس فيرجسون، بين الحضور ونزل مع اللاعبين إلى أرضية الميدان.

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جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي تُوج بلقب الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في موسم واحد.

ورحل فيرجسون عن تدريب مانشستر يونايتد في 2013 ومنذ حينها لم يحقق الشياطين الحمر أي لقب في البريميرليج.

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