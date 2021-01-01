في دور مفاجئ .. رافا ماركيز يعود إلى برشلونة

لمسات لابورتا الأولى

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن المدافع المكسيكي رافا ماركيز سيعود إلى نادي برشلونة من جديد بعد 10 سنوات من رحيله، ولكن ليس كلاعب هذه المرة.

ولعب ماركيز خلال مسيرته الاحترافية مع 6 أندية خلال خمسة وعشرين موسمًا وسجل خلالهم 21 هدفًا في 488 مباراة، حيث فاز في موسم واحد بالكأس وفي ستة مواسم بالدوري.

وتحت قيادة الرئيس الجديد جوان لابورتا، تم التخطيط للهيكل التنظيمي الجديد لفرق كرة القدم برشلونة خلال الأيام الأخيرة، وهناك العديد من الأسماء التي تم ترشيحها بالفعل.

رافا ماركيز وسيرجي بارجوان اثنان منهم سيعودان إلى برشلونة على يد جوان لابورتا، حيث سيكون دورهما مع فريق الرديف وفي أكاديمية النادي لا ماسيا.

لابورتا يريد الاستعانة برجاله القدامى، حيث أنه يريد وضع يده على كل شيء داخل برشلونة وفق خطة الإصلاح التي جاء بها وعاد لمنصبه القديم بعد فوزه بالانتخابات الأخيرة.

رافا ماركيز فاز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا مرتين وقضى 7 مواسم بقميص النادي الكتالوني وهو على علاقة إيجابية بالجميع هناك وبالرئيس لابورتا في المقام الأول.

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جدير بالذكر أن رافا ماركيز قد لعب في صفوف برشلونة لفترة امتدت إلى 7 سنوات، تلك التي انتهت في عام 2010 قبل أن يرحل بعد ثاني مواسم بيب جوارديولا مع النادي الكتالوني.