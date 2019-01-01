في خطاب رسمي - الوداد يعترض على مواجهة الترجي بملعب رادس

هذا هو الاحتجاج الثاني الذي يقدمه وداد الأمة إلى كاف بسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل نادي الوداد المغربي اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اعتراضًا على مواجهة الترجي التونسي بملعب رادس، مطالبًا بتحديد ملعب آخر للمباراة.

الفريقان من المقرر أن يتقابلا في 31 من مايو الجاري، ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومحدد لها مسبقًا ملعب رادس.

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وعلل النادي المغربي في خطابه للكاف اعتراضه على رادس، بسبب مدرجات الملعب، مؤكدًا أنها تشكل خطورة على جمهور الفريقين.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين بالمغرب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وشهد جدلًا كبيرًا.

الوداد كان قد تقدم باحتجاج أمس الإثنين، على حكم الذهاب المصري جهاد جريشة، متهمًا إياه بالتأثير على نتيجة المباراة لإلغائه هدف للفريق وتغاضيه عن ضربة جزاء أخرى، هو ما تسبب في صدور قرار اليوم بإيقافه لمدة ستة أشهر. (طالع التفاصيل)