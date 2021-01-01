في حالة رحيله .. من يعوض غياب فرجاني ساسي بالزمالك؟

في حالة رحيله، هل يتمكن الزمالك من تعويض اللاعب التونسي؟

فترة عصيبة يمر بها التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق نادي الزمالك، في ظل دخوله الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة إلى ناديه، للانتقال له في صفقة انتقال حر، وأيضًا محاولات من مسؤولي القلعة البيضاء لتجديد عقده.

لا أحد يعرف ما الذي سيحدث خلال الفترة القادمة، سواء استمرار فرجاني ساسي، أو رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، ولكن ما يؤكده مسؤولي الزمالك هو أن اللاعب لديه الرغبة في استكمال مشواره مع الفريق الأبيض.

ولكن ماذا سيفعل الزمالك في حالة رحيل فرجاني ساسي؟ ومن هو البديل الأنسب له؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

المزيد من الفرق

إمام عاشور

يعد إمام عاشور هو أقرب اللاعبين الذين من الممكن أن يعوضوا فرجاني ساسي، وظهر هذا الأمر مؤخرًا، خاصة خلال المباريات الأخيرة، عندما تم الاعتماد عليه في هذا المركز.

عاشور ظهر بمستوى رائع، واستطاع أن ينال إشادة الجميع، بعدما نجح في القيام بمهام لاعب الوسط التي يقوم بها فرجاني ساسي مع الزمالك.

الزمالك 2020 | بداية مثالية بإنجازين .. ونهاية كارثية بإخفاقات كثيرة

محمد أشرف روقة

بعد عودته إلى نادي الزمالك مجددًا، أصبح الفريق الأبيض يمتلك لاعبي خط وسط مميزين، حيث يستطيع روقة اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط.

ومن الممكن الاعتماد على محمد أشرف في مركز خط الوسط بجوار طارق حامد، ويستطيع أيضًا أن يعوض رحيل فرجاني ساسي.

نبيل عماد "دونجا"

لاعب وسط نادي بيراميدز المميز، انضمامه لصفوف القلعة البيضاء، سيشكل إضافة قوية للفريق، وسيشكل ثنائي قوي مع طارق حامد.

انضمامه للفريق الأبيض سيساهم بشكل كبير في تعويض رحيل فرجاني ساسي.

محمد مجلي

يقدم محمد مجلي، لاعب وسط المقاولون العرب مستوى مميز للغاية مع فريقه منذ الموسم الماضي، حيث أصبح محط أنظار العديد من الفرق بالدوري الممتاز.

في حالة انضمام محمد مجلي لصفوف الزمالك، ستكون إضافة رائعة للفريق الأبيض، وسيتمكن اللاعب بكل تأكيد من تعويض غياب فرجاني.