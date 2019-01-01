في حالة الفشل بضم هازارد - أندرسون إلى ريال مدريد بـ65 مليون

الجناح البرازيلي يقدم مستويات مميزة مع وست هام بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، لإمكانية التعاقد مع فيليبي أندرسون جناح وست هام الصيف القادم، في حالة الفشل بضم أهدافه الرئيسية بالسوق.

إدين هازارد يعتبر هو الخيار الأول للمدرب زين الدين زيدان، ولكن تشيلسي يعارض فكرة التخلي عنه.

البلجيكي ينتهي عقده مع البلوز في صيف عام 2020، ولم يتوصل لأي اتفاق على التجديد حتى الآن.

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شبكة "سكاي سبورتس" أكدت رفض تشيلسي عرضاً قيمته 60 مليون جنيه إسترليني من ريال لضم هازارد مطلع هذا الشهر.

وفي حالة استمرار هذا الرفض، قد يلجأ النادي الإسباني لجناح آخر وهو البرازيلي أندرسون.

نجم الهامرز انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من لاتسيو، وتألق بشكل لافت مع المدرب مانويل بيلجريني.

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ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التعاقد مع أندرسون حوالي 65 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعني مكسب مادي كبير لوست هام، حيث ضم اللاعب بـ33.5 مليون.

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 عاماً شارك في 31 مباراة مع وست هام هذا الموسم، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 6 آخرين.