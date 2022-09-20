"في تلك الحالة .. رونالدو سيأتي للخليج مشيًا على قدميه"

الحديث عن انتقال رونالدو للعب في الخليج بدأ يزداد

أبدى الصحفي صالح الطريقي دهشته من استنكار واستغراب البعض من سعي الأندية السعودية للتعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

كان عدد من المصادر الأوروبية قد تحدث عن رفض رونالدو لعرض ضخم للعب في الدوري السعودي، وفيما لم يُكشف رسميًا عن هوية النادي إلا أن الأغلب حصر قائمة المرشحين في الهلال والنصر.

رونالدو يخوض حاليًا الموسم الأخير في عقده مع فريقه الإنجليزي وقد حاول الخروج منه في سوق الانتقالات الصيفي الأخير لفريق يلعب في دوري أبطال أوروبا إلا أنه لن يُوفق في ذلك، وقد تحدث الإعلام عن رفض عدة أندية ضمه أبرزها بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد.

Shahid Shahid

الطريقي رأى خلال حديثه في برنامج "الحصاد الرياضي" أن الحديث عن مفاوضات نادٍ سعودي مع رونالدو منطقي ومفهوم تمامًا في ظل انتهاء عقده الصيف القادم، مشيرًا إلى أن الإعلام الأوروبي هو من تحدث عن تلك المفاوضات.

وأضاف "البعض هاجم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لحديثه عن التعاقد مع رونالدو، لماذا يهاجمونه؟ أي رئيس اتحاد في آسيا يتمنى انضمام رونالدو للدوري المحلي في بلاده لأنه سيُحسن كل شيء به، سواء إعلانات أو عقود رعاية أو بث تلفزي، كل شيء سيُصبح أفضل".

تابع "لماذا الدهشة من مفاوضات نادٍ سعودي مع رونالدو؟ أين المشكلة؟ عقده سينتهي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم وقد تكون المفاوضات لقدومه الموسم القادم".

الطريقي أكد أن المبلغ الذي تحدثت عنه المصادر الأوروبية لا يُصدق أبدًا، وأضاف "عند الحديث على الأرقام، فأنا واثق تمامًا أن المبلغ الذي ذُكر في الإعلام غير صحيح أبدًا، لأن رونالدو سيأتي للخليج مشيًا على قدميه حال قُدم له عرض بقيمة 300 مليون يورو".

أضاف موضحًا "عقد رونالدو الأعلى في مسيرته حين كان في قمة مستواه كان بـ100 مليون يورو، ثم انخفض إلى 60 وحاليًا يحصل على 30 مليون من مانشستر يونايتد، لو دفع له الهلال أو النصر أو أي نادٍ سعودي أو خليجي 300 مليون سيأتي مشيًا، لأنه لم يحصل على هكذا مبلغ وهو في أفضل مستوياته، نحن نتحدث عن 3 أضعاف عقده وهو في ذروة مستواه، ولهذا لا أصدق أبدًا أن هذا الرقم صحيح".

يُذكر أن رونالدو بدأ مسيرته مع سبورتينج لشبونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد ومنه إلى ريال مدريد ثم يوفنتوس، وقد عاد لفريقه الإنجليزي صيف 2020 ووقع معه عقدًا ينتهي صيف 2023.

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