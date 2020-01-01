في بيان رسمي .. لاعبو الزمالك: لن نستكمل الدوري بعد إصابة عواد

أزمة في الزمالك بعد إصابة محمد عواد بفيروس كورونا

أصدر لاعبو الزمالك، اليوم الجمعة، بيانًا مجمعًا، بعد إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء مسحة طبية.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في وقتٍ سابق رفضه التام لاستئناف الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الحالية.

ونشر الموقع الرسمي للزمالك، بيانًا رسميًا على لسان اللاعبين بقيادة محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام يتضمن رفض اللاعبين استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي خوفًا على أرواحهم وأرواح أسرهم بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين.

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وذكر اللاعبين في بيانهم الرسمي الذي تم إرساله لمجلس إدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور أن الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد حارس مرمى الزمالك وليس من الطبيعي أن يقوم اللاعبين بتجاهل الأمر والمشاركة في مسابقة الدوري، وأنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدوري بدون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكد اللاعبين في البيان الجماعي على عدم تقبلهم أي ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدوري مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات الرياضية المسئولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها في كل البلاد، وبالتالي من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع، ولن يتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد.

وكان حازم إمام قائد الفريق قد نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم الجمعة، أنهم لن يستكملوا البطولة لإرضاء الأهلي.