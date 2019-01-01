في بيان رسمي.. الوحدة الإماراتي يهدد باللجوء للقضاء بسبب مراد باتنا

مراد باتنا كان لاعبًا في الجزيرة الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

هدد نادي الوحدة الإماراتي باللجوء للقضاء بعد إعلان نظيره الجزيرة التعاقد مع المغربي مراد باتنا، دون التفاوض معهم والحصول على موافقة.

وكان الجزيرة الإماراتي قد أعلن منذ أيام قليلة التعاقد مع مراد باتنا، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وأصدر نادي الوحدة الإماراتي، اليوم السبت، بيانًا رسميًا بشأن توقيع باتنا للجزيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحقهم في اللاعب.

وجاء بيان الوحدة على النحو التالي: "بالإشارة لما أعلنه نادي الجزيرة الإماراتي على حسابه الرسمي بتعاقده مع اللاعب المغربي مراد باتنا، يؤكد مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم بإن اللاعب مراد باتنا مُرتبط بعقد مع نادي الوحدة "ساري" و ممتد لموسم ٢٠٢٠/٢٠١٩، ومسجل في كشوفات اتحاد الإمارات لكرة القدم وأن النادي لازال يمتلك بطاقة اللاعب".

وتابع: "بذلك فأن توقيع اللاعب لنادي الجزيرة الإماراتي يعتبر باطل و مخالف للوائح الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، حيث لا يجوز للاعب الانتقال لأي نادي إلا بموافقة نادي الوحدة".

واختتم البيان: "يؤكد مجلس الإدارة بإنه سيلجأ للقضاء والقانون للحفاظ على حقوقه بعد إعلان التعاقد مع اللاعب دون الاتفاق مع نادي الوحدة واتباع الإجراءات السليمة لآلية التفاوض والتعاقد"