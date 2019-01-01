في بيان رسمي - الزمالك يرد على أزمة كهربا مع رئيس النادي

مفاجأة سيكشفها الزمالك في برنامجه مساءً

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا، لتوضيح حقيقة الأزمة التي نشبت بين رئيس القلعة البيضاء ومحمود عبد المنعم "كهربا؛ لاعب الفريق، خلال مران اليوم الأربعاء.

بعض التقارير الصحفية كانت قد كشفت عن مشادة نشبت بين اللاعب ورئيس النادي خلال اجتماع الأخير باللاعبين مساء اليوم، تطورت إلى اعتداء من أمن القلعة البيضاء على كهربا.

وقال الزمالك في بيانه: "من الواضح أن المتربصين بالنادي والحاقدين من بعض المرتزقة الذين ليس لديهم إلا بث الشائعات الكاذبة عن الزمالك ولاعبيه، خاصة قبل مباراة مهمة وهي مباراة الزمالك والأهلي".

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وأضاف: "أطلقوا إشاعة كاذبة حول اللاعب كهربا، وسيكون الرد مفاجأة للجميع اليوم الساعة الحادية عشر ونصف مساءً في برنامج استاد الزمالك على قناة الرافدين".

البيان اختتم: "حتى يخرس المتآمرون ولا نسمع صوتهم مرة أخرى، سيتأكد الرأي العام أنهم مجموعة من المرتزقة يتقاضون ثمن كذبهم وتشهيرهم بالزمالك، انتظرونا في الحادية عشر ونصف مساءً، لتستمعوا إلى المفاجأة الكبرى".

يذكر أن الفارس الأبيض يستعد لمواجهة الأهلي في 30 من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المارد الأحمر، صاحب الوصافة.