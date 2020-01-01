في بيان رسمي .. التعاون يوضح حقيقة تكفل تركي آل الشيخ بصفقة كارتيرون

هل تكفل تركي آل الشيخ بصفقة تولي كارتيرون تدريب التعاون؟

أصدر نادي التعاون بيانًا رسميًا لتوضيح ما تردد خلال الساعات الأخيرة، بتكفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بصفقة كارتيرون.

وكان التعاون قد أعلن التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، بعد فسخ الفرنسي عقده مع الأبيض ودفع الشرط الجزائي.

وأعلن التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حقيقة ما تردد بتكفل آل الشيخ بصفقة التعاقد مع كارتيرون.

المزيد من الفرق

وجاء البيان على النحو التالي: "يود مجلس إدارة النادي أن يوضح للجميع بأن صفقة المدير الفني للفريق الأول الفرنسي باتريس كارتيرون قد تكفلت إدارة النادي بكامل قيمتها المادية".

وأضاف: "وأن ما يتم تداوله عبر بضع البرامج ومواقع التواصل بأن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد تكفل بذلك غير صحيح".

وتابع البيان: "مقدرين لمعاليه دعمه الكبير للتعاون ومساهمته في العديد من الصفقات المحلية والأجنبية متمنين من الجميع تحري الدقة والمصداقية في نقل الخبر من مصدره الحقيقي".

📄 مجلس إدارة النادي يوضح من تكفل بصفقة الفرنسي #باتريس_كارتيرون .. pic.twitter.com/FjcjFSHTGl — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 16, 2020

ودفع كارتيرون مبلغ 250 ألف دولار وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الزمالك، نقدًا أمس الثلاثاء وسط صدمة من الجميع.