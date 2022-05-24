في أول رد له على مفاوضات الأهلي .. بنشرقي لجمهور الزمالك: شكرًا لتفهمكم!

خرج المغربي أشرف بنشرقي؛ جناح أيسر الزمالك، عن صمته بعد فترة من غضب الجماهير عليه، بعد تردد أنباء قوية حول رحيله للأهلي المصري.

تقارير مصرية كثيرة تحدثت بالفعل عن دخول مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات مع المغربي، مستغلين دخوله الفترة الحرة في عقده مع الفارس الأبيض.

اللاعب لم يجدد عقده مع ناديه، في ظل اختلاف حول الأمور المالية، وهو نفسها المشكلة التي بين النادي وبين عدد من اللاعبين الآخرين كالحارس محمد أبو جبل ولاعب الوسط طارق حامد وغيرهما.

ماذا قال بنشرقي لجمهور الزمالك؟

بنشرقي لم يطمئن جماهير القلعة البيضاء، بل زاد من حدة قلقهم حول رحيله بنهاية الموسم الجاري.

رسالة المغربي للجماهير غير واضحة نهائيًا، إذ اكتفى بتأكيد أنه سيكشف الحقائق قريبًا.

وكتب الجناح الأيسر، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الكل يتحدث، لكن لا أحد يعرف الحقيقة إلا أنكم ستعرفونها قريبًا، شكرًا لتفهمكم".

ماذا قدم بنشرقي مع الزمالك؟

صاحب الـ27 عامًا انضم للقلعة البيضاء في صيف 2019، قادمًا من نادي الهلال السعودي، بعد تجربة لم تكن ناجحة بدرجة كبيرة.

في الموسم الجاري، شارك بنشرقي مع الزمالك في 23 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع مثلهم.

وبشكل عام، شارك مع الفارس الأبيض في 100 مباراة، وأحرز 36 هدفًا، وصنع 25 آخرين.

على مستوى البطولات، حقق الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

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