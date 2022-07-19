في انتظار قرار دي يونج .. مستقبل نجم "لا ماسيا" معلق في برشلونة!

رغم رغبة تشافي في استمرار نجمه الشاب، إلا أن مستقبله سيعتمد على موقف دي يونج.

يرغب نادي برشلونة الإسباني في مواصلة العمل خلال سوق الانتقالات الصيفية، من أجل الوصول إلى التركيبة النهائية لقائمة الفريق خلال منافسات موسم 2022-23.

القائمة النهائية لبرشلونة في الموسم الجديد ليست معروفة حتى الآن، وهذا يشمل أيضًا بعض اللاعبين الذين سافروا مع "البلوجرانا" إلى الولايات المتحدة لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

أحد هؤلاء اللاعبين هو نجم الوسط الشاب نيكو جونزاليس، الذي يستعد لخوض الموسم الثاني مع الفريق الأول في برشلونة، بعد أن تم تصعيده في الموسم الماضي مع المدرب السابق رونالد كومان.

ويفكر نيكو جونزاليس، 20 عامًا، منذ نهاية الموسم الماضي فيما يجب أن يفعله خلال الموسم الجديد، وكان مهتمًا بالخروج على سبيل الإعارة من أجل البحث عن المزيد من الدقائق، خاصة مع المنافسة الشرسة في وسط ملعب برشلونة.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أوضح للاعب أنه بحاجة إليه في الفريق.

السبب الرئيسي لرغبة تشافي في استمرار نيكو جونزاليس يتوقف على مستقبل الهولندي فرينكي دي يونج مع النادي الكتالوني.

ويرى تشافي أن جونزاليس سيكون مفيدًا جدًا إذا ما رحل دي يونج إلى مانشستر يونايتد، بسبب تعدد استخداماته مع الفريق.

لكن إذا ما استمر دي يونج مع برشلونة في نهاية المطاف، فحينها قد يتعين على نيكو جونزاليس إما القبول بتراجع دوره أكثر مع الفريق أو الخروج في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات.