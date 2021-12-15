في النصر؟ .. سالم الدوسري هلالي حتى 2025 رسميًا

في ليلة ديربي الرياض، أعلن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، خبرًا سارًا لجمهور النادي، بتجديد عقد سالم الدوسري؛ جناح أيسر الفريق.

الدوسري في النصر؟

جناح الزعيم كان سيدخل الفترة الحرة في عقده في يناير المقبل، مما كان يتيح له فرصة التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع لناديه، على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وتأخر تجديد عقد الدوسري في ظل ارتباط الأزرق بمباريات مهمة طوال الفترة الماضية، تكللت بتتويجه بطلًا لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

وطوال الفترة الماضية، ردد أكثر من إعلامي نصراوي، على رأسهم سعود الصرامي، رغبة نادي النصر في ضم التورنيدو، موضحين أن اللاعب قد يبحث عن العرض الأكبر كونه قد يكون آخر عقد له في مسيرته كلاعب.



من دعم صفقة تجديد عقد الدوسري؟

الهلال أوضح أن اللاعب وقع على عقد التجديد في مقر النادي بالعاصمة الرياض، إذ أنه مستمر في صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2024-25.

وأشار الزعيم في بيانه أن تجديد العقد تم بدعم من الأمير الوليد بن طلال؛ العضو الذهبي للنادي.

وترددت أنباء طوال الفترة الماضية تؤكد أن عقد اللاعب الجديد مع الهلال يجعله صاحب الراتب الأكبر من بين اللاعبين السعوديين.

ماذا قدم الدوسري مع الهلال؟

صاحب الـ30 عامًا خاض مع الزعيم 266 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 54 هدفًا، وصنع 45 آخرين.

ولم ينجح الهلال حتى الآن في العثور على لاعب بديل له، يعوض غيابه، إذ أنه تعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لكنه نال انتقادات عديدة ولم يقدم الأداء المطلوب.

على مستوى البطولات، حصد الدوسري لقب دوري الأبطال مرتين، الدوري السعودي 4 مرات، كأس السوبر المحلي مرتين، كأس الملك ثلاث مرات، وكأس ولي العهد مرتين.

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