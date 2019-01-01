في السعودية - حارس مرمى يُطرد فيعتدي على الحكم بالضرب ويفر هاربًا

شباب الوطني أمام شباب الشعلة وأحداث مؤسفة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مواجهة شباب الوطني أمام النجمة واقعة مؤسفة، حيث اعتدى أحد اللاعبين على حكم اللقاء بعد إشهار الكارت الأحمر له.

شباب الوطني التقى بشباب النجمة، أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ8 من تصفيات المملكة تحت 19 عامًا.

وقرر الحكم نادر البيضاني، الذي أدار اللقاء، طرد سلطان البلوي؛ حارس مرمى الوطني، بعد مرور نصف ساعة من انطلاق الشوط الثاني، ليقوم الحارس بالاعتراض والاعتداء على البيضاني وسط محاولات من زملائه لتهدئته.

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ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن الحارس فر هاربًا عقب نهاية اللقاء، ليضطر الحكم بتحرير محضر رسمي ضده في قسم شرطة عنيزة.

وأوضحت الصحيفة أن عدد من الأطراف تدخلت لحل الأزمة بطريقة ودية إلا أن الحكم رفض التنازل عن حقه، مصرًا أن تأخذ شكواه مسارها الطبيعي.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الشعلة بثلاثية نظيفة، بعدما طُرد لاعبين آخرين من الوطني بجانب الحارس.