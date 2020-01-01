في الدوري الإيطالي - فيروس كورونا يحرم فريقاً من لاعبه

فيروس كورونا يستمر في الانتشار بإيطاليا

قرر نادي جنوى، إبعاد مدافع الفريق إدواردو جولدانيجا عن المران الجماعي، خوفاً من الإصابة بفايروس كورونا المنتشر.

وانتشر فيروس كورونا في إيطاليا، خلال الأيام الماضية وضرب العديد من المناطق، وأدى إلى إقامة العديد من المباريات بدون جمهور على رأسها قمة الدوري مساء الأحد بين يوفنتوس وإنتر.

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وفي نادي جنوى تم إبعاد اللاعب جولدانيجا عن مران الفريق الجماعي، خوفاً من الإصابة بالمرض، بالرغم من أن نتائج الفحوصات التي أجراها اللاعب سلبية.

اللاعب صاحب الـ 26 عاماً، أصوله من مدينة كودوجنو في لومباردي شمال إيطاليا والمنتشر بها الفيروس بشكل كبير، ومازال بعض من اهله يعيش هناك.

واتخذت إدارة الفريق الإيطالي، احتياطاتها بإبعاد اللاعب عن المران الجماعي لفترة مؤقتة كإجراء احترازي.

ومن المنتظر أن يلعب جنوى مع ميلان يوم الأحد القادم في السيري آ، وستتوافر بعض المعلومات عن إمكانية مشاركة اللاعب في المباراة لاحقاً.

وفي سياق متصل، قررت إدارة يوفنتوس منع لاعبي الفريق الرديف من التدرب مع الفريق الأول خشية من الإصابة بالفايروس.

ولعب فريق الرديف يوم الأحد الماضي، أمام بيانيسي الذي يٌشتبه في إصابة أحد لاعبيه بالفايروس، فقررت إدارة البيانكونيري إبعاد الرديف عن الفريق الأول.

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وكان بعض لاعبي الفريق الرديف، يخوضون جزء من التدريبات مع الفريق، ولكن وفقاً لما أشارت إليه لاجزيتا ديللو سبورت، فإن هذا الأمر سيتوقف لعدة أسابيع خوفاً على اللاعبين.

جدير بالذكر أن الفريق الرديف ليوفنتوس، يخوض مرانه في مركز فينوفو الرياضي بينما يتدرب الفريق الأول في مركز كونتيناسا.