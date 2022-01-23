في الدقائق القاتلة .. ريال مدريد يتعادل مع إلتشي وينتزع نقطة ثمينة

انتزع ريال مدريد نقطة ثمينة من إلتشي في المباراة التي لعبت على أرضية "سنتياجو بيرنابيو" ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإسباني.

اللقاء شهد 4 أهداف سُجلت عن طريق بوكاس بوي، بيري ميلا، لوكا مودريتش وميليتاو، لنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين لكن فريق.

"المرينجي" دخل المباراة معتمدًا على إيدين هازارد في الهجوم للمباراة الثانية على التوالي بجانب الفرنسي كريم بنزيما.

وتحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد عرقلة فينيسيوس جونيور عن طريق هيلبيلتون بالاسيوس داخل منطقة الجزاء.

وتقدم كريم بنزيمة لتسديد الكرة من نقطة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة خارج الملعب.

بعد أقل من 10 دقائق، تمكن الضيوف من تسجل الهدف الأول عن طريق بوي لينتهي الشوط الأول بتفوق إلتشي على ريال مدريد بهدف دون رد.

الأمر لم يتغير كثيرًا مع بداية الشق الثاني للمباراة، وضاعف إلتشي عند 76 نتيجته عن طريق ميلا لكن هذه المرة جاء الرد سريعًا من ريال مدريد حيث قلص النتيجة عن طريق ضربة جزاء سددها مودريتش عند الدقيقة 82.

ومع نهاية المباراة وفي الدقائق القاتلة، تمكن ريال مدريد من معادلة النتيجة عن طريق ميليتاو لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 50 في الصدارة فيما وصل إلتشي إلى المركز الـ 15 برصيد 23 نقطة.















