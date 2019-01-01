في الدرجة الثانية الألمانية - لاعب احتياطي يتسبب في ركلة جزاء على فريقه

موقف طريف في الدوري الألماني

في موقف غريب بدوري الدرجة الثانية الألمانية، تسبب لاعب هولشتاين كيل في ركلة جزاء لصالح المنافس بوخوم وهو احتياطي على مقاعد البدلاء.

ففي المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، لعب مهاجم بوخوم الكرة لتمر خارج منطقة الجزاء ولكن لاعب هولشتاين الذي كان يجري التمرينات الإحمائية لمسها قبل أن تتجاوز الخط.

وتدخلت تقنية الفيديو لتقرر منح ركلة جزاء لصالح بوخوم وإنذار للاعب الاحتياطي.

وبحسب اللوائح، فإنه لو لمس اللاعب الكرة ولكن كانت خارج منطقة الجزاء لاحتسب الحكم مخالفة فقط.

ونجح بوخوم في تسجيل الهدف الأول من هذه الركلة لكن المباراة انتهت بهدفين لهدف لصالح هولشتاين.

جدير بالذكر أنّ الأمر حدث من قبل في الدرجة الأولى في مباراة لباير ليفركوزن ولكن حكم اللقاء رفض احتساب ركلة جزاء واكتفى بإنذار اللاعب البديل.