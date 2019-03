في الأهداف من ضربات حرة - ميسي 6 كريستيانو رونالدو 0

سجل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، ثنائية في مرمى إسبانيول بلقاء الجولة 29 من الدوري الإسباني.

الهدف الأول جاء عن طريق ضربة حرة ليصل البرغوث إلى الهدف السادس خلال الموسم الجاري.

ووصل ميسي إلى 6 أهداف من ركلات حرة بجميع البطولات مع برشلونة خلال الموسم الجاري بعد 49 محاولة ليصبح أفضل لاعب بالدوريات الخمس الكبرى.

أما هداف يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، فلم يتمكن من تسجيل أي هدف من ركلة حرة في 23 محاولة له خلال الموسم الجاري.

صاروخ ماديرا فشل أيضًا في الموسم الجاري حينما كان لاعبًا في ريال مدريد في تسجيل أي هدف من ركلة حرة.

6 - Messi has scored six direct free kick shots after 49 attempts this season in all competitions. @Cristiano failed to score after 23 attempts this term. Comparison. pic.twitter.com/OCTd61qhZA