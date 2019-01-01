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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

في الأهداف من ضربات حرة - ميسي 6 كريستيانو رونالدو 0

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اكتساح واضح لميسي في الأهداف من ركلات حرة خلال الموسم الجاري.

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، ثنائية في مرمى إسبانيول بلقاء الجولة 29 من الدوري الإسباني.

الهدف الأول جاء عن طريق ضربة حرة ليصل البرغوث إلى الهدف السادس خلال الموسم الجاري.

ووصل ميسي إلى 6 أهداف من ركلات حرة بجميع البطولات مع برشلونة خلال الموسم الجاري بعد 49 محاولة ليصبح أفضل لاعب بالدوريات الخمس الكبرى.

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أما هداف يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، فلم يتمكن من تسجيل أي هدف من ركلة حرة في 23 محاولة له خلال الموسم الجاري.

صاروخ ماديرا فشل أيضًا في الموسم الجاري حينما كان لاعبًا في ريال مدريد في تسجيل أي هدف من ركلة حرة.

إسبانيول هو أكثر فريق تلقى أهدافًا من كرات ثابتة أمام ميسي بواقع 6 أهداف من بينها 3 خلال الموسم الجاري.

جدير بالذكر أنّ برشلونة ابتعد أكثر بصدارة الليجا واتسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 13 نقطة. 

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