في إيطاليا .. إدارة نادي تطرد مدرب بعد فوزه 27-0

واقعة فريدة من نوعها في جنة كرة القدم

ذكرت العديد من الصحف الإيطالية، أن إدارة نادي لينفيكتاساورو قامت بطرد مدرب فريق الشباب، لإهانة منافسه مارينا كالتشيو، في إحدى مباريات دوري المقاطعات للشباب.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أن رئيس النادي الفائز باولو بروجيلي، تعامل بقسوة مع مدرب فريق الشباب ريتشيني، بمجرد أن سمع بنتيجة الفوز على مارينا كالتشيو، والتي وصلت لـ27 هدفًا مقابل لا شيء.

وقال رئيس النادي في بيان نشره الموقع الرسمي وكل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "لم نصدق أنفسنا عندما سمعنا أن فريق جونيور تغلب على مارينا كالتشيو 27-0".

وأضاف "قيم كرة القدم لفريق الشباب تتناقض مع ما حدث، وينبغي علينا دائمًا وأبدًا إظهار الاحترام الكامل للمنافس".

كما اعتذر للفريق الخاسر، بقوله "أعتقد بشدة لنادي مارينا، وقد اتفقت الإدارة بالإجماع على إقالة المدرب ريتشيني".

وختم بيانه "على مدربينا تحمل مسؤولية وواجب تدريب اللاعبين الشباب، وقبل أي شيء، يجب تعليمهم بأن ما حدث اليوم لا ينبغي أن يحدث أبدًا".

في مثل هذا اليوم منذ 16 عامًا.. شارك ميسي لأول مرة بقميص برشلونة 🔴🔵



أي موسم هو الأفضل في مسيرة النجم الأرجنتيني؟ 🔝 pic.twitter.com/uhB6eR0yGQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 16, 2019

ويعتبر هذا السيناريو، من غرائب وعجائب كرة القدم، كون المدرب أقيل بعد فوز عريض، وليس بسبب هزيمة أو أداء متواضع كما تتم إقالة أي مدرب في العالم.