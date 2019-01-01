في أول مبارياته كمدرب لهم.. كانافارو يقود الصين للخسارة أمام تايلاند

فابيو كانافارو قود منتخب الصين للخسارة أمام تايلاند

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

خسر المنتخب الصيني بقيادة فابيو كانافارو بهدف مقابل لا شيء أمام نظيره التايلندي، وذلك في المواجهة التي جمعت بينهما أمس في كأس الصين الودية.

وكانت مواجهة تايلاند هي الأولى لكانافارو كمدرب للمنتخب الصيني، بعدما تولى المسؤولية عقب نهاية كأس الأمم الأسيوية الأخيرة.

وكان المدرب السابق للمنتخب الصيني المخضرم مارشيلو ليبي قد قدم استقالته عقب الخروج من كأس أسيا الأخيرة، ليخلفه مواطنه فابيو كانافارو.

وعقب المباراة، شدد فابيو كانافارو على رغبته في تطوير التشكيلة التي يمتلكها، مشددًا أيضًا على ضرورة عدم التسرع في التقييم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مارس ٢٠١٩

وقال كانافارو: "لا أمتلك عصا سحرية، الأمور يجب أن تأخذ مجراها بشكل طبيعي، وبكل تأكيد سيأتي التطوير تدريجيًا"

وكانت الجماهير الصينية قد أظهرت غضبها عقب الخسارة المفاجئة أمام منتهب تايلاند، وذلك لأن الصين كانت قد هزمتها في كأس أسيا الأخيرة منذ شهرين فقط.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت جماهير المنتخب الصيني الغاضبة وهي تغادر المدرب مع الهتاف بضرورة حل المنتخب.

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يذكر أن أحد أسباب هذا الغضب الجماهيري العارم هو فارق الـ 43 مركزًا بين الصين وتايلاند على سلم تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.