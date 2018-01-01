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الدوري المصري الممتاز

في أول مباراة له بعد العودة - أحمد فتحي يخرج مصابًا أمام الداخلية

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ظهير المارد الأحمر لم يستكمل الـ30 دقيقة الأخيرة من اللقاء

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

كعادة كل مباراة، يخرج الأهلي بمصابين، شهدت مواجهة الأحمر أمام الداخلية، خروج أحمد فتحي؛ ظهير الفريق، مصابًا.

الدقيقة 60 من عمر المباراة، تعرض بها فتحي لإصابة بالعضلة الأمامية، لم يستطع على إثرها استكمال المباراة، ليخرج وينزل كريم نيدفيد بدلًا منه.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يشارك بها ظهير المارد الأحمر، بعدما غاب عن المباريات في الفترة الأخيرة، إثر معاناته من إصابة في العضلة الأمامية أيضًا.

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,تشير نتيجة المباراة حاليًا إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بالدوري  الممتاز.

يذكر أن المارد الأحمر يدخل المباراة هو محتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

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