في أول مباراة لإيهاب جلال.. المصري يودع الكونفدرالية على يد ساليتاس

الفريق البورسعيدي يفشل في تحقيق ما حققه بالنسخة الماضية بقيادة حسام حسن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فشل المصري البورسعيدي في التأهل إلى دور الـ32 الثاني ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تعادل سلبيًا أمام ساليتاس البوركيني، خارج أرضه.

لاعبو الفريق البورسعيدي لم ينجحوا في ترجمة هجماتهم إلى أهداف بسوء إنهاء الهجمات، رغم إتاحة أكثر من فرصة محققة لهم.

وكان الفريق البوركيني قد نجح في الفوز بالذهاب على استاد بورسعيد، بثنائية نظيفة، ليتأهل إلى الدور المقبل بفوزه في مجموع المباراتين 2-0، فيما ودع المصري البطولة.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يقود بها إيهاب جلال الفريق البورسعيدي فنيًا بعدما تولى المسؤولية مؤخرًا، عقب إقالة مصطفى يونس.

نهاية المباراة!

ساليتاس البوركيني 0×0 المصري

المصري يودع الكونفيدرالية بعد الخسارة 0×2 بمجموع المبارايتين

(@AlMasrySC :📸) pic.twitter.com/3orSUJOUIi — جول مصر (@goaleg) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

ويعاني المصري من تراجع كبير في نتائجه بمختلف البطولات سواء بالدوري أو كأس مصر، الذي ودعه من دور الـ32 على يد الجزيرة المطروحي، منذ رحيل مدربه الأسبق حسام حسن.

يذكر أن المصري نجح في النسخة الماضية من الكونفدرالية في الوصول إلى دور قبل النهائي بقيادة حسام حسن، قبل أن يخسر أمام فيتا كلوب الكونغولي، في إنجاز حدث لأول مرة في تاريخ النادي.