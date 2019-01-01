في أولى مبارياته.. فيلايني يقود شاندونج إلى انتصار ثمين في افتتاح الدوري الصيني

شاندونج يتغلب على شانيسك شانبا في الدوري الصيني بهدف نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون سابقًا مروان فيلايني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قاد النجم البلجيكي مروان فيلايني فريقه شاندونج إلى تحقيق انتصاره الأول في منافسات الدوري الصيني في افتتاح مبارياته على حساب شانكسي شانبا.

وفاز شاندنونج لونينج على مضيفه شانكسي شانبا بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الصيني لكرة القدم.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

ولعب مروان فيلايني مباراته الأولى بقميص نادي شاندونج الصيني اليوم الجمعة مع بداية منافسات بطولة الدوري الصيني للموسم الجديد.

وفي أولى مبارياته، سجل فيلايني هدف الفوز لشاندونج في شباك شانكسي شانبا، ليقود فريقه نحو الانتصار الأول في المباراة الأولى له.

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وكان مروان فيلايني قد انتقل إلى صفوف شاندونج الصيني قادمًا من مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة.