خسر فينورد نقاطاً ثمينة بعد ظهر يوم الأحد في الصراع على المركز الثاني في الدوري الهولندي. وتعادل فريق روتردام، الذي قدم أداءً ضعيفاً، مع فريق فولندام بنتيجة 0-0. وبذلك، توج بي إس في باللقب، واقترب نيك منه بفارق نقطة واحدة فقط.

لم يتمكن روبن فان بيرسي في فولندام من الاستعانة بخدمات أنيس حاج موسى وأنيل أحمد هودزيتش. ولذلك، حصل تيس كرايفيلد وغونسالو بورغيس على مكان في التشكيلة الأساسية في ملعب كراس. وكانت هذه هي المباراة الرابعة فقط للأخير في موسم الدوري الهولندي الحالي.

اعتقد البرتغالي سريعاً بعد صافرة البداية أنه يستحق ركلة جزاء، لكن الحكم ألارد ليندهوت لم يوافق على ذلك. ووافق الحكم المساعد بالفيديو في زايست على هذا القرار.

وواصل فينورد تقديم أداء مخيب للآمال. وكانت أول فرصة حقيقية من نصيب فريق فولندام، حيث سدد أوريليو أوهلرز الكرة في الشباك الجانبية عند القائم الثاني.

كان من المثير للاهتمام أنه لم يتم تسجيل أي تسديدة على المرمى قبل الاستراحة. سدد بورخيس الكرة فوق المرمى نيابة عن فينورد، وسدد راهيم ستيرلينج الكرة بجوار المرمى بعد تمريرة ذكية من أياسي أويدا.

سقط المهاجم الياباني لفينورد في منتصف الشوط الثاني متألمًا داخل منطقة الجزاء، بعد أن أخطأ ماوونا أميفور الكرة واصطدم بأويدا بشكل خفيف على ما يبدو، لكن ليندهوت لم يمنح ركلة جزاء مرة أخرى.

كان فان بيرسي - الذي تلقى بطاقة صفراء في وقت سابق بسبب تعليقه على التحكيم - يشاهد كل ذلك وهو يهز رأسه. لم يكن من الممكن أن يكون المدرب راضياً عن الأداء أمام الفريق الجديد رقم 14، الذي كان لديه أيضاً فرص للتقدم.

كان جويل إيديهو الأقرب إلى التسجيل بعد الاستراحة بوقت قصير، لكن تيمون فيلينرويثر قلص مساحة المرمى بسرعة وبشكل جيد بما يكفي لمنع الهدف. في الدقائق الأخيرة، حيث خاض جيفاينو زينهاجل البالغ من العمر 16 عامًا أول مباراة له مع فينورد، حصل كلا الفريقين على فرصة ذهبية للتقدم في الدقائق الأخيرة.

على صعيد فينورد، أتيحت الفرصة لأيمن سليتي لتسديد الكرة برأسه من القائم الثاني، لكنه أخطأ المرمى. أما من جانب ف.ك. فولندام، فقد انفرد البديل بنجامين باولز بالحارس فيلينرويتر، لكن الحارس الألماني تصدى للكرة بقدمه.

لكن لم يتم تسجيل أي هدف آخر في شمال هولندا، وبذلك يتوج PSV بطلاً لهولندا للمرة الـ27 في تاريخ النادي. في غضون ذلك، لا تزال المنافسة على المركز الثاني مثيرة للغاية، حيث يحتل فينورد المركز الثاني برصيد 54 نقطة، يليه NEC برصيد 53 نقطة، ثم FC توينتي برصيد 50 نقطة.