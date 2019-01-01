فييري: إنتر سيصبح مدمرًا مع لوكاكو ودجيكو

كريستيان فييري يتحدث عن إضافة روميلو لوكاكو وإيدين دجيكو لإنتر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أسطورة كرة القدم الإيطالية كريستيان فييري إن تعاقد إنتر مع روميلو لوكاكو وإيدين دجيكو سيجعل الفريق مرعبًا في الموسم المقبل.

وكانت عدة تقارير صحفية إيطالية قد أكدت اقتراب إنتر من حسم صفقة التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو في الأيام المقبلة.

وجاء ذلك فضلًا عن اقتراب إنتر من التعاقد مع إيدين دجيكو بعد موافقة روما، حسب المصادر الصحفية المقربة من ذئاب العاصمة الإيطالية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ يونيو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال فييري إن تعويض ماورو إيكاردي بهذا الثنائي في الهجوم سيكون مثاليًا بالنسبة للنيراتزوري خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: "لوكاكو ودجيكو مهاجمان متنوعان، سيضفيان على إنتر التنوع الهجومي وسيجعلانه أكثر فاعلية وقوة على الصعيد الهجومي"

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يذكر أن ماورو إيكاردي اقترب من الرحيل عن إنتر بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين الإدارة والتي تسببت في سحب شارة القيادة منه.