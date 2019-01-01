فييرا يتصدر قائمة المرشحين لتدريب نيوكاسل

نجم أرسنال السابق يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

دخل الفرنسي باتريك فييرا، ضمن قائمة المرشحين لخلافة الإسباني رافائيل بينيتيز بتدريب نادي نيوكاسل يونايتد.

بينيتيز أعلن رحيله عن الماكبايز هذا الأسبوع، بسبب الخلافات المستمرة مع مايك آشلي مالك النادي.

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صحيفة "تيليجراف" البريطانية، كشفت عن وجود مفاوضات بين نيوكاسل وباتريك فييرا مدرب نيس الفرنسي، بعدما أصبح المرشح الأول لتولي المهمة.

ويسعى النادي الإنجليزي للتوصل لاتفاق مع نجم أرسنال السابق، لإعادته مرة أخرى للبريميرليج بمنصب المدير الفني.

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وأوضحت الصحيفة أن ستيفن جيرارد مدرب جلاسجو رينجرز الاسكتلندي، وإيدي هاو مدرب بورنموث، يعتبران من الأسماء المرشحة.

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ولم تستبعد أيضاً إمكانية تعيين ميكيل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، والذي كان قريباً من تدريب أرسنال الصيف الماضي.