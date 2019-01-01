فييرا: قادمون لتحقيق الفوز على الاتحاد

لاعب فريق الريان القطري يؤكد على استعدادهم لمواجهة الاتحاد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد جونزالو فييرا لاعب فريق الريان القطري على استعداد فريقه لمواجهة فريق الاتحاد السعودي في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

اللاعب القادم من أوروجواي قال في المؤتمر الصحفي: "دوري أبطال آسيا بطولة قوية، مباراتنا أمام الاتحاد ستكون قوية للغاية، ولكن الريان قادم بقوة لهذه المباراة لتحقيق نتيجة جيدة والانتصار بها".

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ويلعب المدافع البالغ من العمر 32 عامًا مع فريق الريان منذ عام 2015 قادمًا من فريق بينارول.

ويلعب الريان بالمجموعة الثانية مع الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي ولوكوموتيف طقشند الأوزبكي.

وستكون هذه هي الجولة الأولى من نسخة البطولة الحالية، والتي توج بها فريق كاشيما انتلرز الياباني العام الماضي.

يذكر أن آخر فريق عربي توج باللقب الآسيوي هو فريق السد القطري في عام 2011، ومن قبله كان فريق الاتحاد السعودي عام 2005.