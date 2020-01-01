فيورنتينا يُهدي يوفنتوس الدوري الإيطالي عمليًا بالتعادل مع إنتر

نتيجة غير متوقعة..

واصل إنتر نتائجه السلبية، وهذه المرة بتعادل بدون أهداف مع ضيفه فيورنتينا، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب سان سيرو ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

هذا التعادل السلبي من شأنه أن يوسع الفارق بين إنتر والمتصدر يوفنتوس ليصبح 7 نقاط مع مباراة أقل للبيانكونيري أمام أودينيزي مساء الخميس المقبل، ما يمهد الطريق لكتيبة ساري لاستمرار هيمنتها على جنة كرة القدم.

وفي حالة أن فاز يوفنتوس على أودينيزي فإن الفارق مع إنتر سوف يتسع ليصبح 10 نقاط مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية الكالتشيو، لتنتهي عمليًا ونظريًا آمال كتيبة كونتي في التتويج باللقب.

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مباراة الفيولا شهدت إضاعة فرص عديدة لإنتر عبر الثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو، في الوقت الذي كاد فيه الضيوف أن يخطفوا النقاط الثلاث في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارس سمير هاندانوفيتش.

ومنذ العودة من توقف فيروس كورونا الطويل، تعثرت كتيبة كونتي في 4 مباريات، ثلاثة منهم بالتعادل مع ساسوولو وفيرونا وأخيرًا روما، إلى جانب الهزيمة من بولونيا.

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كل هذه الأمور طرحت فكرة إقالة كونتي من منصبه ما اضطر إدارة النيراتزوري للخروج بتأكيدات على استمرار المدرب من جهة، بينما قام المدرب نفسه بتأكيد أن التحكيم وعوامل أخرى سبب تدهور المستوى.

يذكر أن التعادل قد رفع رصيد إنتر للنقطة 73 ويحتل المركز الثالث خلف أتالانتا الثاني بنقطة وحيدة وبفارق 4 نقاط عن لاتسيو الرابع، بينما ارتفع رصيد فيورنتينا ليصبح 43 نقطة في المركز الثاني عشر.