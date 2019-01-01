فيورنتينا يكسر النحس وسقوط مفاجئ لنابولي أمام كالياري

أبرز نتائج منافسات الأربعاء في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي

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شهدت مباريات الأربعاء في الدوري الإيطالي إثارة كبيرة، حيث سجلت العديد من الأهداف وتحققت أكثر من نتيجة غير متوقعة خلال مواجهات السابعة مساء بتوقيت جرينيتش.

وشهدت هذه المباريات فوز إنتر على لاتسيو بهدف للا شيء ليواصل انتصاراته ويعود من جديد لأخذ صدارة الدوري الإيطالي من يوفنتوس.

وفي باقي المباريات، سقط نابولي على أرضه في ملعب سان باولو بهدف للا شيء، حيث استقبل هدفًا في آخر دقائق المباراة وتعرض بعدها نجمه كوليبالي للطرد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

وبدوره كسر فيورنتينا سلسلة مباريات اللا فوز وحقق انتصاره الأول هذا الموسم بعدما فاز على ضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف واحد على ملعبه أرتيميو فرانكي.

وفاز بارما بهدف متأخر على ساسولو، بينما سقط سبال على أرضه بثلاثية أمام الصاعد حديثًا ليتشي، وتعادل جنوى سلبيًا على أرضه أمام بولونيا.

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يذكر أن روما كان قد خسر قبل انطلاق هذه المباريات أمام أتالانتا بهدفين للا شيء، كما فاز يوفنتوس بالأمس بصعوبة على أرض بريشيا بهدفين مقابل هدف واحد.