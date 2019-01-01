فيورنتينا يعلن انضمام ريبيري

صفقة قوية للفيولا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن فيورنتينا انضمام النجم الفرنسي فرانك ريبيري في أحدث صفقات الفريق لهذا الصيف.

وكان الطرفان قد دخلا في مفاوضات جادة الأيام الماضية لحسم انضمام الدولي الفرنسي مجاناً للفريق الإيطالي.

ريبيري يصل إلى فيورنتينا تمهيدًا للانضمام لهم

ونشر فيورنتينا عبر حساباته على وسائل التواصل صورة لريبيري بقميص الفيولا بعد وصوله إلى فلورنسا.

وسينضم الفرنسي، بحسب التقارير، مجاناً إلى صفوف فيورنتينا بعقد لمدة عامين بعد رحيله عن بايرن ميونخ نهاية الموسم الماضي.

فيورنتينا: إن أراد ريبيري اللعب في مستويات عالية فذراعنا مفتوحة له

وامتلك ريبيري عدة عروض من مختلف الدوريات، وعلى رأسها من الدوري السعودي والأسترالي، وفريقه السابق مارسيليا.

ويحاول فيورنتينا هذا الصيف العودة للتنافس بعد تولي رجل الأعمال الأمريكي روكو كوميسو الرئاسة، فحافظ على نجمه فيديريكو كييزا وضم كيفين برينس بواتينج.