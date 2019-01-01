فيورنتينا يرفض عروض ليفربول وتوتنهام من أجل كييزا

إلى ليفربول وتوتنهام.. كييزا ليس للبيع ولن نكرر خطأ روبيرتو باجيو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض نادي فيورنتينا عرضين من ليفربول وتوتنهام من أجل التعاقد مع نجمه الشاب فريدريكو كييزا مقابل 100 مليون يورو.

وكان كييزا قد أصبح أبرز أحاديث الميركاتو، قبل أن يلعن فيورنتينا أنه ليس للبيع وأنه جزء رئيسي من مشروع الفريق المستقبلي.

وحول ذلك، قال روكو كوميسو المدير التنفيذي لنادي فيورنتينا إنه لن يفرط في كييزا من أجل عدم تكرار خطأ التفريط في روبيرتو باجيو في الماضي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وأضاف: "لقد حقق باجيو الكثير مع يوفنتوس حينها وخسر فيورنتينا كثيرًا بعد رحيل نجمه الأول والذي كان أبرز نجوم إيطاليا في ذلك الوقت"

وتابع: "كييزا جزء أساسي من فيورنتينا سواء على مستوى الحاضر أو المستقبل، بيعه داخل أو خارج إيطاليا هو خيار مرفوض بالنسبة لنا"

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يذكر أن إنتر ويوفنتوس كانا أبرز المهتمين بالتعاقد مع فريدريكو كييزا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية فيما يتعلق بأندية إيطاليأ.