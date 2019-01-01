فيورنتينا يخطط لاستعادة باتيستوتا
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
يخطط نادي فيورنتينا الإيطالي لمنح جابريال باتيستوتا، أسطورة الفريق، دورًا إداريًا في مشروع النادي المستقبلي.
مجموعة ميدياكوم استحوذت على نادي فيورنتينا مؤخرًا مقابل 170 مليون يورو فقط.
وقالت شبكة "سكاي سبورت" إنّ الإدارة الجديدة تعتزم استعاد باتيستوتا إلى صفوف الفريق ولكن هذه المرة في منصب إداري جديد.
ولم تكشف الشبكة الدور المتوقع من أسطورة المنتخب الأرجنتيني إلا أنّها أكدت أنّ الإعلان الرسمي سيكون قريبًا كما أنّه لن يتولى منصب المدير الرياضي.
ويلسون لاعب المنتخب الإنجليزي يأمل في إلغاء تقنية حكم الفيديو بعد موسم واحد 👀🤷♂️— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019
والسبب 👇 pic.twitter.com/jKbdhHR4iK
وسوف يكون منصب المدير الرياضي مخصص لدانيللي برادي بعد رحيل الأخير عن صفوف أودينيزي، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الأيام المقبلة.
جدير بالذكر أنّ فيورنتينا كانت أول محطة لباتيستوتا في أوروبا بين 1991 حتى 2000 قبل الانضمام إلى روما.