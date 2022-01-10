فيورنتينا يتهرب من ارتباطه بضم إيسكو: لاعب جيد لكن لا نريده

قرر نادي فيورنتينا الإيطالي نفي التقارير التي ربطته بمحاولة الحصول على خدمات إيسكو لاعب وسط ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ودخل إيسكو بداية من يناير الجاري الفترة الحرة للتعاقد مع أي نادٍ يريده، بالنظر إلى انتهاء عقده مع ريال مدريد بنهاية منافسات موسم 2021-22.

وارتبط إيسكو خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى عدد من الأندية، مثل نيوكاسل وإيفرتون من إنجلترا، وميلان الإيطالي، وعدد آخر من الأندية.

فيورنتينا كان آخر الأندية التي ربطتها التقارير بالحصول على خدمات إيسكو، لكن دانييلي برادي المدير الرياضي في النادي البنفسجي يصر على عدم الاهتمام بخدمات لاعب وسط ريال مدريد.

وقال برادي عن الأمر في تصريحات خلال مؤتمر تقديم صفقات فيورنتينا الجديدة: "سمعنا الكثير من الشائعات عن إيسكو، لكننا لا نعرف حتى من هم وكلاء أعماله، إنه لاعب موهوب للغاية لكننا لسنا مهتمين به".

تصريحات برادي جاءت لتسقط كل التقارير التي ربطت فيورنتينا بالحصول على إيسكو على سبيل الإعارة من ريال مدريد حتى نهاية الموسم.

ولعب إيسكو 10 مباريات فقط مع ريال مدريد منذ بداية الموسم في جميع البطولات، بإجمالي 195 دقيقة لعب، سجل خلالها هدفًا واحدًا فقط في منافسات الدوري الإسباني.

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