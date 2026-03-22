فيورنتينا، باراتيكي: "ماروتا؟ أي مقارنة بيني وبينه هي مقارنة مضللة"

تحدث فابيو باراتيكي، المدير الرياضي لنادي فيورنتينا، إلى قناة DAZN قبل المباراة ضد إنتر:





"لم ألتقِ بماروتا، لكنني سألتقي به قبل المباراة. لقد شاركنا مسيرة مهمة معًا، وقد علمني الكثير، تمامًا كما علمني أندريا أنييلي الكثير. لكن أي مقارنة بيننا قد تكون مضللة لأننا نؤدي أدوارًا ومهام مختلفة، ولهذا كنا متكاملين"





"البقاء في الدوري؟ يجب أن نبقى مركزين حتى نهاية الموسم، في الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة مررنا ببعض التوقفات، لكننا تجاوزنا جولتين في دوري المؤتمرات وحققنا سلسلة نتائج جيدة في الدوري".





"تدرب كين بشكل متوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنه جاهز اليوم للعب منذ البداية. أنا متفائل جدًا بالمنتخب الوطني، فالمشاركة في كأس العالم هي إرث إيطالي. غودموندسون يمتلك الموهبة، لا يمكنني إعطاء تقييم عن العام بأكمله، لكننا نتوقع منه الكثير".







