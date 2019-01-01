فيورنتينا يفضل ضم ناينجولان على بيليا

جنوى يقترب من بيليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن تفضيل فيورنتينا ضم رادجا ناينجولان، متوسط ميدان إنتر، على ضم لوكاس بيليا، لاعب ميلان.

وخرج الثنائي ناينجولان وبيليا من حسابات إنتر وميلان على التوالي، وتم عرض اللاعبين للبيع خلال الانتقالات الحالية.

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وقالت "سكاي" إن الفيولا أبدى في الساعات الأخيرة اهتماماً كبيراً بضم ناينجولان الذي يرفض الانتقال لأي فريق خارج إيطاليا.

وفي المقابل، أوضحت "سيكولو" أن بيليا أصبح قريباً من جنوى بعدما عرض الأخير التعاقد مع الأرجنتيني بشكل نهائي.

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وبحسب التقرير، فجنوى يعرض على بيليا راتباً موسمياً يبلغ مليوناً ونصف المليون يورو، وهو ما قد يشجعه على الانضمام لصفوفه.

يذكر أن فيورنتينا أتم صفقة انضمام الثنائي كيفين برينس بواتينج وبول ليرولا من صفوف ساسولو مقابل 13 مليون يورو.