فيورنتينا يكشف فداحة إصابة ريبيري

الخسائر تتوالى على الفيولا

كشف فيورنتينا عن فداحة إصابة نجمه فرانك ريبيري التي تعرض لها في مباراة ليتشي مساء السبت لحساب الدوري الإيطالي.

النجم الفرنسي خرج مصاباً من اللقاء، وشوهد باكياً بعد التدخل القوي من اليوناني باناجيوتيس تاكشيسيدس على كاحله.

وأعلن فيورنتينا أن ريبيري يعاني من تضرر في أوتار الكاحل الأيمن من الدرجة الأولى والثانية بعد التدخل العنيف الذي تعرض له.

ميلان يستقر على موعد إعلان صفقة إبراهيموفيتش المنتظرة

وأكد النادي أن اللاعب بدأ مرحلة العلاج، وسيتم إعادة تقييم حالته بعد بضعة أيام لمعرفة مدة الغياب عن الملاعب.

وتشير التقارير في إيطاليا أن اللاعب سيغيب حتى نهاية العام الحالي، ولن يعود للمشاركة قبل يناير المقبل على الأقل.

إصابة ريبيري تأتي لتزيد من أوجاع فيورنتينا الذي يفتقد بالفعل لنجمه الآخر فيديريكو كييزا أيضاً بداعي الإصابة.

وخسر فيورنتينا بهدف نظيف أمام ليتشي، ليستمر في تراجعه بالأسابيع الماضية، وسط حديث عن إقالة مدربه فيتشينزو مونتيلا رغم تجديد الثقة من المالك روكو كوميسو.