فينيسيوس يقترب من العودة من الإصابة قبل نهاية الموسم

على عكس التقارير الصحفية التي انتشرت فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الشاب سيعود من الإصابة قبل نهاية الدوري الإسباني بثلاثة أسابيع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تسير عملية علاج اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد الشاب بشكل ومعدل أفضل مما كان متوقع لها بعد إصابته قبل أسابيع.

يأتي هذا ليقترب اللاعب من العودة لناديه ريال مدريد تحت قيادة المدير الفني الجديد زين الدين زيدان الذي تولى قيادة الفريق قبل أيام قليل.

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وسيكون اللاعب متاحًا للمشاركة مع ريال مدريد في آخر ثلاث مباريات من الدوري الإسباني هذا الموسم، أمام كل من فياريال وريال سوسيداد وريال بيتيس.

وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة مع ريال مدريد في مباراة الفريق الأخيرة بدوري أبطال أوروبا أمام أياكس والتي خسرها الملكي على أرضه بأربعة أهداف لهدف وحيد.

🗓️ في مثل هذا اليوم من عام 2014



🎯 سجّل ليو هاتريك في شباك ريال مدريد ليصبح الهدّاف التاريخي لـ الكلاسيكو 🔝 pic.twitter.com/O0xKlaMczF — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وقد يتلقى اللاعب استدعاءً من المنتخب البرازيلي بعد نهاية الموسم الجاري من أجل بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في الصيف المقبل.

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جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد شارك مع ريال مدريد وفلامنجو 33 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع 13 في كل البطولات.