"فينيسيوس يجب أن يلعب" .. مورينيو يوجه رسالة إلى أنشيلوتي

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أعرب جوزيه مورينيو عن مخاوفه بشأن إرهاق اللاعبين مع دخول ريال مدريد فترة التوقف الدولي عقب فوز مريح على فالنسيا. واعترف المدرب البرتغالي بأنه يأمل أن يحمي مدربو المنتخبات الوطنية، ومن بينهم صديقه كارلو أنشيلوتي، نجومه المنهكين من الإجهاد الزائد.

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مورينيو قلق بشأن فترة التوقف الدولي

تحدّث مورينيو إلى وسائل الإعلام موجّهاً تحذيراً واضحاً بشأن سلامة اللاعبين، بعدما حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة على فالنسيا على ملعب الميستايا. واستغل المدرب البرتغالي المؤتمر الصحفي عقب المباراة لتسليط الضوء على الإرهاق البدني الذي يفرضه الجدول الحالي على فريقه.

ومع توقف المنافسات المحلية، بات عدد من نجوم ريال مدريد على موعد للسفر حول العالم لتمثيل منتخبات بلادهم. وقد ترك هذا الانتقال الفوري من مهام النادي إلى المهام الدولية مورينيو في قلق بالغ بشأن الحالة البدنية للاعبيه الأساسيين.

مطالب على مدربي المنتخبات

أقرّ مورينيو بصعوبة تحقيق التوازن بين الالتزامات مع النادي ومع المنتخب. واعترف بأنه سيعطي الأولوية على الأرجح لاحتياجاته الخاصة لو تولى يوماً تدريب منتخب وطني، لكنه شدّد على أهمية حماية اللاعبين من الإصابات غير الضرورية.

وأوضح مورينيو عبر الموقع الرسمي للنادي: «لن أتحدث لأنني لا أعرف إن كنت سأصبح يوماً مدرباً لمنتخب وطني، لكن لديّ شعور بأنني إذا فعلت ذلك يوماً، فسأكون شديد التطلبات مع الأندية. سأفكر في نفسي وفي فريقي. هذا هو الشعور. إنهم مدينون للاعبين بأن يتصرفوا بمهنية عندما يتعلق الأمر بمساعدتهم على التعافي. لنأمل أن يحالفنا الحظ».

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رسالة إلى كارلو أنشيلوتي

وأشار مدرب ريال مدريد تحديداً إلى علاقته الوثيقة بكارلو أنشيلوتي، الذي سيتولى تدريب الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور وإندريك. ويأمل مورينيو أن يدير نظيره السابق دقائق لعبهما بعناية خلال فترة التوقف المقبلة.

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وقال مورينيو: «لهذا السبب لا أشعر برغبة في الاتصال بأي أحد، حتى صديقي كارلو. لكن في حالة كارلو، انظروا فقط إلى من سيذهب معه: فينيسيوس، الذي يجب أن يلعب؛ وإندريك، وإذا أشركه كارلو، فسأكون ممتناً. ليس فريق كارلو هو ما يقلقني، لكنني لا أعتقد أنهم يستمتعون هم أيضاً بإصابة لاعب بسبب الإجهاد الزائد».

نجوم ريال مدريد في مواجهة التعافي

سينضم جزء كبير من تشكيلة ريال مدريد الآن إلى منتخباتهم الوطنية لخوض سلسلة شاقة من المباريات. ويعتقد مورينيو أن لاعبيه سيقضون الجزء الأول من الأسبوع في محاولة التخلص من آثار المجهود الذي بذلوه مع النادي.

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علاوة على ذلك، سيأمل ريال مدريد بشدة أن يعود لاعبوه الأساسيون إلى العاصمة الإسبانية دون أي مخاوف من إصابات جديدة. وسيحتاج فريق مورينيو إلى جاهزية بدنية كاملة وهو يستعد لاستئناف مشواره المحلي عقب هذا التوقف القصير.