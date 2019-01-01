فينيسيوس يبعث رسائل هامة لمشجعي ريال مدريد

الشاب البرازيلي يطمئن الجماهير على أوضاع الميرينجي في مونتريال

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

بعث اليافع البرازيلي فينيسيوس جونيور، رسائل هام لمشجعي ريال مدريد، منها لكشف آخر مستجدات معسكر استعداد الفريق في مونتريال، وأيضًا لتأكيد استمراره مع النادي، ردًا على ما يُشاع من حين لآخر، عن إمكانية خروجه على سبيل الإعارة لمدة عام.

وأجرى الشاب البرازيلي مقابلات صحفية في ثالث أيام النادي الملكي في كندا، وذلك في نفس اليوم الذي اضطر فيه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لترك معسكر مونتريال لظروف شخصية، كما أفاد بيان النادي الرسمي.

وقال صاحب الـ19 عامًا في حديثه مع وسائل الإعلام "نخوض معسكر الاستعداد بمشاعر جيدة جدًا، بعد أول حصة تدريبية، قالوا إنهم متعبون بعض الشيء، وذلك بسبب الأحمال البدنية بعد العودة من العطلة الصيفية".

وأضاف "نحن نفعل كل شيء الآن لتكون الأمور على ما يرام هذا الموسم، إن الشيء الأهم هو الاستعداد الجيد، وإذا بدأنا من هنا بشكل جيد، فأعتقد أننا سنختم الموسم بشكل جيد أيضًا.

وبخصوص احتفاله بعيد ميلاده الـ21، قال "لقد احتفلت به مع أفضل لاعبين في العالم، هنأني زملائي في الفندق وكذلك في الملعب قبل التدريب".

الأمور في برشلونة تغيرت الآن.. الاعتماد على لاماسيا لم يعد كالسابق ❌ pic.twitter.com/FlJxeNDwKR — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وختم بالحديث عن أوضاعه في الريال بعد عام من قدومه من البرازيل، بقوله "الجميع هنا يساعدني لأكون قادرًا على مساعدتهم في الملعب، وأعتقد أنني تطورت كثيرًا عن العام الماضي"، في إشارة واضحة إلى عدم وجود نية للرحيل حتى بعد قدوم إدين هازارد، الذي سيستحوذ على الرواق الأيسر في المرحلة القادمة.