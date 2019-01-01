فينيسيوس وأرتور ينضمان لقائمة المنتخب البرازيلي لوديات مارس

نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور يحصل على الاستدعاء الأول للمنتخب البرازيلي الأول بعد أدائه المذهل رفقة النادي الملكي في الأشهر الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب أدينور ليوناردو باتشي المشهور بتيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن قائمة فريقه التي ستخوض وديات شهر مارس القادم.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الحساب الإلكتروني للمنتخب البرازيلي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

وضمت القائمة اللاعب الشاب فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد الإسباني والذي يقدم مستويات طيبة للغاية في الأشهر الأخيرة.

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كما ضمت القائمة لاعب برشلونة الشاب أرتور ميلو نجم وسط ملعب النادي الكتالوني والذي تغيب في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي الكأس.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون - إيدرسون - ويفرتون.

خط الدفاع: ماركينيوس - تياجو سيلفا - إيدير ميليتاو - ميراندا - داني ألفيش - فيليب لويس - دانيلو - أليكس ساندرو..

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خط الوسط: كاسيميرو - أرثر - فابينهو - ألان - فيليبي أندرسون - باكويتا - كوتينيو.

خط الهجوم: ريتشارلسون - فيرمينيو - جابريل جيسوس - إيفرتون - فينيسيوس جونيور.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي سيلتقي كل من نظيره التشيكي والبنمي في وديات خلال شهر مارس المقبل تحضيرًا لبطولة كوبا أمريكا في الصيف المقبل.