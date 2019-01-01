فينيسيوس: ميسي لاعب مذهل لكنه لا يخيف أحد

فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد يؤكد على قوة ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة ويشدد أنه لا يخشاه وأنه لا يرى أنه يخيف أي أحد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد على صعوبة مواجهة الملكي أمام برشلونة في هذا الأسبوع مرتين.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن المباراة في ملعب سانتياجو برنابيو يمكن لفريقه أن يحقق فيها الفوز.

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وقال اللاعب: "نحن على أتم الاستعداد للكلاسيكو، لدينا مواجهتين في اسبوع واحد فقط وكل الجماهير تنوق لمثل تلك المباريات، أريد أن أشارك في المباراة فهي هامة للغاية".

وأضاف عن هاتريك ميسي في سانشيز بيزخوان: "ميسي دومًا ما يفعل ذلك، هو لاعب مذهل لكنه لا يخيف أي أحد، نحن مستعدون ولدينا أفضل اللاعبين في العالم".

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وأكمل: "سنريد أن نخوض مباراة كتلك التي لعبناها في الكامب نو في الذهاب، لقد كان يمكننا أن نحقق الفوز هناك ونؤمن في قدرتنا بتحقيق الفوز في سناتياجو برنابيو".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تعادل بهدف لمثله مع برشلونة في لقاء الذهاب الذي أقيم مع برشلونة على ملعب كامب نو قبل أيام ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي للصعود للمباراة النهائية.